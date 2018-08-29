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Совет Додона: будущее Молдавии будут вырабатывать Снегур и Лучинский

Политика

Воронин и Тимофти на приглашение Додона на совет не ответили

Совет Додона: будущее Молдавии будут вырабатывать Снегур и Лучинский
Иван Шилов © ИА REGNUM
Игорь Додон

Кишинёв, 29 августа 2018, 00:30 — REGNUM  Президент Молдавии Игорь Додон создал консультативный постоянный совет при президенте в составе бывших президентов, премьер-министров и председателей парламента страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM, приглашение Додона приняли развязавший агрессию против Приднестровья экс-президент Мирча Снегур, его преемник Петр Лучинский, экс-премьеры Дмитрий Брагиш, Василий Тарлев и Зинаида Гречаная.

С ними Додон намерен обсуждать пути выхода Молдавии из кризиса. Создание совета было приурочено ко дню независимости Молдавии. По словам Додона, «сегодняшнее положение страны вызывает тревогу, поскольку такой степени разобщенности и враждебности не было никогда за все 27 лет независимости».

Бывшие руководители Молдавии, как отметили в пресс-службе Додона, «выразили уверенность в том, что задачей сегодняшней и будущей власти является консолидация общества и устранение существующих проблем и противоречий».

Из бывших президентов Молдавии встречу проигнорировали лидер коммунистов Владимир Воронин, выходцем из партии которого является Додона, и Николай Тимофти, за избрание которого на пост президента Додон и его соратники проголосовали в 2012 году.

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Политический кризис в Молдавии
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