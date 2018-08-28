Трамп на встрече с президентом FIFA показал красную карточку журналистам

Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино в Белом доме показал красную карточку присутствовавшим в помещении журналистам, передаёт Fox News.

Как сообщается, в ходе беседы президент FIFA подарил Дональду Трампу жёлтую и красную футбольные карточки, в шутку предположив, что «они могут быть полезны» главе Белого дома.

«Жёлтая карточка — это предупреждение, а красная нужна, если вы хотите дисквалифицировать кого-нибудь», — пояснил Инфантино.

«Это очень хорошо, мне нравится», — отреагировал Трамп и продемонстрировал красную карточку находившимся перед ним представителям прессы, после чего все присутствовавшие засмеялись.

Встреча Трампа и Инфантино состоялась в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2026 года, который будет проходить в Соединённых Штатах, Мексике и Канаде.

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