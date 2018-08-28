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«Белые каски» привезли отравляющие вещества боевикам в зоне «Идлиб»

Политика

Подготовка провокации идет полным ходом. США ждут повода для ракетного удара по Сирии

Идлиб, Сирия, 28 августа 2018, 23:55 — REGNUM  Восемь членов группы «Белые каски» сопроводили два грузовика с отравляющими веществами, доставив их в город Саракиб сирийской провинции Идлиб, сообщил 28 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии Алексей Цыганков.

По информации российского Центра, груз встретили двое полевых командиров боевиков.

«Позже часть груза в пластиковых бочках без маркировки была перевезена в другой пункт базирования боевиков в южной части провинции Идлиб для инсценировки применения химоружия и последующего обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», — сказал Алексей Цыганков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о готовящейся в зоне «Идлиб» провокации с использованием отравляющих веществ. Провокация должна послужить поводом для удара США и их сателлитов по сирийской территории.

Напомним, 28 августа в госдепе США официально заявили о готовности быстро ответить на применение химического оружия в Сирии. Ранее Вашингтон усилил группировку носителей крылатых ракет у побережья Сирии.

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Война в Сирии
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