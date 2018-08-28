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Кочарян считает, что может стать очень серьезным консолидирующим центром

Политика

«Я понимаю, что могу стать очень серьезным консолидирующим центром для тех людей, которые видят сегодняшние проблемы», заявил второй президент Армении Роберт Кочарян

Кочарян считает, что может стать очень серьезным консолидирующим центром
Иллюстрация:  yerkirmedia.am
Роберт Кочарян

Ереван, 28 августа 2018, 23:53 — REGNUM  Сержу Саргсяну (третий президент Армении — ИА REGNUM ) не стоило предпринимать попыток сохранить власть. Об этом в интервью российской НТВ заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

«Считаю, что Сержу Саргсяну не стоило проводить конституционные реформы. Я тогда выступал с публичной критикой данной реформы, и, конечно, ему не стоило предпринимать попыток сохранить власть, пересев в кресло премьер-министра», — заявил Кочарян.

Он также коснулся своего недавнего заявления о возвращении в политику. Отвечая на вопрос о том, как именно он намерен вернуться — со своей партией или коалицией, Кочарян ответил: «Я оставил вопрос достаточно открытым. Я понимаю, что могу стать очень серьезным консолидирующим центром для тех людей, которые видят сегодняшние проблемы».

Экс-глава Армении также повторил свой тезис о том, что по отношению к осуществляется политическая вендетта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках уголовного дела о кровавых поствыборных событиях 1−2 марта 2008 года, когда в столкновениях между демонстрантами и силовиками погибли 10 человек, второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в насильственном изменении конституционного строя.

27 июля суд арестовал Кочаряна сроком на два месяца. 13 августа Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и освободил Кочаряна из-под ареста. Апелляционный суд принял за основу конституционное положение о неприкосновенности президента. Генпрокуратура оспаривает решение Апелляционного суда в Кассационном суде. Параллельно с этим о решении подать кассационную жалобу заявили адвокаты Кочаряна.

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Политическая жизнь Армении
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