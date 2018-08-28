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Госдеп: США ответят на применение химического оружия в Сирии

Политика

Вашингтон призывает Россию предостеречь Дамаск от использования химоружия. Которое Дамаск сдал под контролем ОЗХО несколько лет назад

Госдеп: США ответят на применение химического оружия в Сирии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Химическая атака

Вашингтон, 28 августа 2018, 23:36 — REGNUM  Начальник объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд сообщил начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову, что США быстро ответят на применение отравляющих веществ в Сирии, заявила 28 августа журналистам официальный внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

«Генерал Данфорд говорил со своим коллегой, чтобы ясно сказать о готовности США и их партнеров быстро ответить на любой подтвержденный случай применения химического оружия в Идлибе или в другом районе Сирии», — сказала Науэрт.

По утверждению официального представителя госдепа, США призвали Россию повлиять на Дамаск, предостерегая правительство Сирии от применения химического оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Минобороны России официально сообщило о подготовке террористами провокации с отравляющими веществами в сирийской провинции Идлиб, которую США и их сателлиты хотят использовать как повод для ракетного удара по Сирии.

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Участие США в войне в Сирии
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