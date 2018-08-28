Путин назначил глав МВД и УФСИН Удмуртии

Москва, , 22:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил нового министра управления внутренних дел и начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Удмуртии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так главой МВД республики назначен полковник полиции Алексей Попов. Ранее он являлся замначальника УМВД России по Архангельской области.

Начальником УФСИН Удмуртии стал полковник внутренней службы Михаил Арсланов. До этого с октября 2017 году он возглавлял ОФСИН Карачаево-Черкесской республики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6 апреля 2018 года Путин освободил от занимаемо должности министра внутренних дел Удмуртии Александра Первухина, который занимал этот пост с апреля 2011 года. Исполняющим обязанности главы ведомства был назначен его заместитель Олег Мальцев.

Также в апреле лишился поста глава УФСИН республики Владимир Доронин, который вступил в должность в октябре 2016 года. Обязанности начальника управления исполнял до настоящего момента Игорь Криницын.