«После Донбасса Украину покинут Галиция и Закарпатье»

Москва, , 22:40 — REGNUM Украина, как и Белоруссия и большинство других республик бывшего Советского Союза стали порождением советского периода истории и, в частности, советской национальной политики. Об этом 29 августа заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Украина — это лоскутное одеяло, которое шили в Советское время. И она могла хорошо жить только тогда — в советское или, может, имперское время», — заявил Безпалько.

«(Региональной) интеллигенции вложили в голову национальное сознание, и она начала считать, что вся эта территория, которую выделили по границам советские политики — это этническая территория. Тем более, что такая идеология хорошо сопрягалась с той идеологией, которую когда-то придумывал Грушевский Михаил Сергеевич», — отметил он.

Однако такая идеология создаёт очень хрупкую основу для политической системы: несмотря на весь негатив в отношении Донбасса, высказываемый в западной и центральной Украине, киевские власти относятся крайне болезненно к идее его отсоединения. Происходит это именно потому, что такая идея ставит вопрос о выходе из состава Украины и множества других регионов, считает Безпалько.

«Что касается логики относительно Донбасса, то (очень часто) говорят о том, что давайте отрежем Донбасс — это пенсионеры и совки. Но тогда придётся Украину разрезать на куски. Мало кто знает, что есть люди, которые выступали с точки зрения галицкого сепаратизма, галицкого автономизма. Справедливо говорили, что Галиция очень сильно отличается от Украины — центральной и тем более от Донбасса. Давайте тогда Галицию отрежем и уйдём в Европу. А есть люди, которые распространяют это и на Закарпатье — история и география также говорят либо в пользу независимости этого региона, либо, по крайней мере, в пользу его колоссальных отличий», — заявил Безпалько.