«Порошенко устроил рекламу российской техники» — о параде в Киеве

Москва, , 22:32 — REGNUM Украина вышла из состава СССР развитой страной с сильной армией и суверенитетом, но за 27 лет смогла растерять всё советское наследие. Об этом 29 августа заявил депутат Верховной рады Украины V — VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Мы за 27 лет — а это совсем не маленький срок, — и до настоящего момента, при том что суверенитет упал на голову как подарок… имея всё, перестали иметь этот суверенитет! За нас решают все — немцы, американцы, Россия, кто угодно, но только не Украина», — заявил Килинкаров.

По его словам, ничто так ярко не продемонстрировало упадок украинского государства, как последний военный парад в Киеве, который, по его мнению, фактически оказался «самым дорогим рекламным роликом российской военной техники».

«Очень жаль, что на площади (во время парада на Украине) нет военной техники самой Украины, что армию стали возрождать только в 2014 году, хотя Украина, выходя из состава СССР (в полной мере обладала) военной техникой», — подчеркнул он.

«Это всё было и в результате той политики, что проводили — это всё было потеряно, было распродано, и распродано как правило теми, кто 27 лет находится у власти. И Порошенко оттуда же — он находится у власти с 1998 года. Причём за 20 лет он ни разу власть не покидал», — добавил Килинкаров.

Напомним, 24 августа в Киеве состоялся военный парад в честь дня независимости Украины. В ходе парада президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Украина якобы не только выстояла перед лицом «российской агрессии», но и стала сильнее, а также отметил, что Украина обладает лучшей армией на европейском континенте.