«Внешнее управление убило на Украине надежду на перспективу»

Москва, , 22:30 — REGNUM Мировое сообщество перестало воспринимать Украину как субъект международной политики. Об этом 29 августа заявил соучредитель Комитета спасения Украины Владимир Олейник в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Мы приходим к выводу, что реально Украиной правят чужие, пришлые приблуды. Они чужие — и именно поэтому Порошенко не берут в переговорный процесс, потому что Украина рассматривается как объект, а не субъект мировой политики», — заявил Олейник.

Ранее помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что поскольку Россия всё время напоминает о миротворцах, значит она является сторонником конфликта. Параллельно Болтон указывал, что если Россия вмешается в выборы Украины, это вызовет и соответствующую реакцию Вашингтона, напомнил Олейник.

«Я могу так понимать эти слова, что США заявляют об Украине как о своей территории, территории Соединённых Штатов Америки», — полагает он.

По его мнению, наглядность внешнего управления страной фактически привела к отчаянию и полному разочарованию граждан Украины в политике.

«Люди чувствуют, что они зависимы — взять ту же гражданку Америки Ульяну Супрун, которая незаконно занимает должность исполняющего министра здравоохранения и просто убивает Украину. Люди не чувствуют, что они имеют перспективу, потому что всё зависит от Америки», — добавил он.

Напомним, что 31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные выборы президента страны. Социологические опросы на Украине показывают, что действующий президент Украины Пётр Порошенко занимает последние места в рейтинге кандидатов в президенты. Первые же места зачастую занимает экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.