«Порошенко ведёт избирательную кампанию для американцев» — Олейник

Москва, , 22:42 — REGNUM В штабе президента Украины Петра Порошенко не видят никаких рисков для следующего срока действующего украинского лидера. Об этом 29 августа заявил соучредитель Комитета спасения Украины Владимир Олейник в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

О выборах на Украине говорить как-то смешно. В штабе Порошенко говорят не «выиграть выборы», а «сделать выборы». Это технология. Они сейчас начинают говорить народу о двух кандидатах — Порошенко и Путин. Все остальные — это Путин, кроме Порошенко», — заявил Олейник.

По его мнению, такая кампания направлена не только и не столько на «внутренний рынок», сколько на внешний.

«Кто там будет в Америке разбираться с целым сонмом кандидатов? Зачем разбираться в этих фамилиях? Это всё Путин. Поэтому он занял такую риторику, сейчас она уже звучит: армия (как силовой вариант возвращения территорий Украины), язык и вера. И он здесь возглавляет всю эту кампанию», — подчеркнул он.

31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные выборы президента страны. В конце июля заработал избирательный штаб партии «Блок Петра Порошенко». В то же время социологические опросы на Украине показывают, что действующий президент Украины Пётр Порошенко занимает последние места в рейтинге кандидатов в президенты. Так, согласно последнему опросу социологической компании Seetarget рейтинг поддержки действующего президента Украины Петра Порошенко составляет 6%, а, например, лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 6,1%. Первые же места зачастую занимает экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.