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НАТО призывает проявлять сдержанность в Средиземноморье

Политика

Альянс обеспокоен усилением группировки российского флота у сирийского побережья

НАТО призывает проявлять сдержанность в Средиземноморье
Иллюстрация: Минобороны России
Гвардейский ракетный крейсер «Москва» у берегов Сирии

Брюссель, 28 августа 2018, 21:13 — REGNUM  Военный блок НАТО, заметив «значительные силы» российского флота в Восточном Средиземноморье, призвал все стороны к сдержанности.

Об этом 28 августа было указано в аккаунте официального представителя НАТО Оаны Лунгеску в Twitter.

«Россия сосредоточила в Восточном Средиземноморье значительные военно-морские силы. Важно, чтобы все в этом регионе проявляли сдержанность», — говорится в сообщении Лунгеску.

Напомним, ряд СМИ сообщил, что у побережья Сирии развернута самая мощная военно-морская группировка России за все время ее участия в сирийском конфликте.

Как сообщало ИА REGNUM, усиление группировки ВМФ России осуществлено с целью предотвращения возможного ракетного удара США и их сателлитов по Сирии. Ранее уже сообщалось, что такой удар Вашингтон планирует нанести после провокации боевиков, готовящейся в Идлибе. Вашингтон намерен обвинить Дамаск в применении отравляющих веществ.

Читайте ранее в этом сюжете: Постпред России при ООН предложил сдаться боевикам, скопившимся в Идлибе

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Война в Сирии
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