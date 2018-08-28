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Постпред РФ в ООН: США проводят в Сирии неоколониальную политику

Политика

Коалиция, возглавляемая Вашингтоном, создает в Сирии лояльные ей квазигосударственные структуры

Постпред РФ в ООН: США проводят в Сирии неоколониальную политику
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Орёл

Москва, 28 августа 2018, 20:43 — REGNUM  Так называемая коалиция, возглавляемая США, пытается расчленить Сирию и контролировать ее природные ресурсы, заявил 28 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Такие методы российский постпред назвал неоколониальными. Они включают в себя создание квазигосударственных структур, лояльных хозяевам, которые укрепляют и умножают свои военные объекты в этой стране.

«Продолжается неоколониальная по своей сути линия по разделу страны, когда на северо-востоке Сирии при поддержке коалиции создаются лояльные ей квазигосударственные структуры. Множатся и укрепляются военные объекты оккупирующих держав коалиции. Налицо попытки закрепиться на территории страны и получить контроль над ее ресурсами», — сказал Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Идлибу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Василий Небензя призвал главарей скопившихся в зоне «Идлиб» боевиков сдаться и встать на путь мирного урегулирования.

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Участие США в войне в Сирии
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