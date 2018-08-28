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На Урале в двух управлениях СКР — новые руководители

Политика

Указ подписал президент России Владимир Путин. Главы поменялись в свердловском и тюменском управлениях СКР

На Урале в двух управлениях СКР — новые руководители
Иллюстрация: Tyumen.sledcom.ru
Михаил Богинский

Екатеринбург, 28 августа 2018, 20:43 — REGNUM  Управление СКР по Свердловской области наконец обрело нового руководителя. Его возглавил Михаил Богинский, указ подписал президент России Владимир Путин.

Богинский ранее возглавлял управление СКР по Тюменской области. Этому подразделению тоже нашли нового главу. Преемником Богинского стал Александр Кубляков.

Оба назначены на пять лет.

Напомним, ранее свердловское управление СКР возглавлял Валерий Задорин. Он считался одним из непотопляемых. Но в апреле 2018 года был уволен.

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