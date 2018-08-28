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Работа американской НПО Pacific Environment признана нежелательной в России

Политика

Ранее Генпрокуратура признала работу организации представляющей «угрозу основам конституционного строя России»

Работа американской НПО Pacific Environment признана нежелательной в России
RadioKirk
Иностранный агент

Москва, 28 августа 2018, 20:42 — REGNUM  Министерство юстиции России включило американскую неправительственную организацию «Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов» (Pacific Environment, PERC) в перечень организаций, деятельность которых нежелательна на территории страны, сообщает 28 августа пресс-служба ведомства.

Как уточняется, НПО внесена в список на основании федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России».

Напомним, на минувшей неделе Генпрокуратура России признала деятельность Pacific Environment нежелательной, установив, что «работа организации представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства».

Внесение иностранной НПО в упомянутый список предполагает, что организация обязана закрыть все свои подразделения и свернуть все программы и проекты на территории России. Организации также может быть запрещёно распространение материалов через российские средства массовой информации.

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