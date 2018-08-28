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Порошенко собрался регулировать интернет под предлогом борьбы с пропагандой

Политика

... российской пропагандой

Порошенко собрался регулировать интернет под предлогом борьбы с пропагандой
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Кремлёвский след

Киев, 28 августа 2018, 20:26 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в его стране может быть принят закон о регулировании деятельности в интернете, в частности, в социальных сетях, для того, чтобы эффективно бороться с «российской пропагандой» в киберпространстве. Об этом сегодня, 28 августа, пишет «Европейская правда».

Порошенко на совещании украинских послов заявил, что IT-специалисты якобы фиксируют создание «тысяч фейковых аккаунтов с российскими корнями».

«Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании. Мы должны быть готовы дать отпор», — заявил Порошенко.

Таким отпором может стать новое регулирование цифрового пространства, которое бы соблюдало баланс между национальной безопасностью и свободой слова.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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