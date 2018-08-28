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Путин уволил главу управления СКР по Югре

Политика

В 2017 году Анвар Ахмедзянов был временно отстранён от должности, но затем вернулся

Ханты-Мансийск, 28 августа 2018, 20:24 — REGNUM  Глава управления СКР по Югре Анвар Ахмедзянов уволен с должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

На период руководства Ахмедзянова пришлось расследование громких уголовных дел. Одним из них стала авария автобуса с детьми из Нефтеюганска, которая произошла в декабре 2016 года.

Примерно через год после этой аварии, в ноябре 2017-го, он был отстранён от должности в связи с возникшим скандалом. Но затем вернулся к работе.

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