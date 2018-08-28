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Google отреагировала на обвинения Трампа в выдаче «фейковых новостей» о нём

Политика

В компании заверили, что её поисковый сервис не используется в политических целях

Google отреагировала на обвинения Трампа в выдаче «фейковых новостей» о нём
Google

Вашингтон, 28 августа 2018, 20:20 — REGNUM  Руководство интернет-компании Google «категорически отвергает» обвинения президента США Дональда Трампа в подтасовке результатов поиска по запросу его имени. Об этом говорится в распространённом 28 августа заявлении Alphabet, материнской компании Google.

«Когда пользователи вводят запросы в поисковую строку, наша цель — быть уверенными в том, что они получают наиболее релевантные ответы в считанные секунды», — отмечается в комментарии.

В интернет-компании заверили, что поиск Google «никогда не использовался в политических целях» и результаты выдачи «никогда не ранжировалиcь с целью манипулирования политическими настроениями».

Напомним, ранее сегодня глава Белого дома обвинил Google в замалчивании положительной информации о его работе, отметив, что по запросу «новости о Трампе» выдаётся лишь информация, тиражируемая «фейковыми СМИ», а республиканские или другие консервативные источники блокируются.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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