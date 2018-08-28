Кампания Кумина: «море встреч во всех дворах» и собственный подсчет голосов

Москва, , 20:13 — REGNUM КПРФ намерена провести альтернативный подсчет результатов голосования на выборах мэра Москвы, заявил первый секретарь Московского городского отделения компартии, депутат Госдумы Валерий Рашкин на встрече с московским активом КПРФ.

«Мы проведем параллельный подсчет голосования на выборах, и мы это сделаем быстрее, чем московская городская избирательная комиссия, мы этому научились», — цитирует слова Валерия Рашкина «Интерфакс».

В свою очередь кандидат от КПРФ и лево-патриотических сил на выборах мэра Вадим Кумин пообещал, что «последние 10 дней выборной кампании ознаменуются решительным наступлением и убеждениям москвичей в правоте нашей позиции, нашей программы, нашего курса».

«Мы считаем, что за 10 дней мы должны сделать решительные шаги и доказать, что наша программа — это будущее Москвы», — сказал Вадим Кумин.

По его словам, новый этап ознаменуется обращением партии в суд против политики властей по освещению выборной кампании.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе встречи отметил, что программа Вадима Кумина «базируется на программе КПРФ «10 шагов к достойной жизни», и подчеркнул, что команда кандидата «объехала все дворы, каждый день проводит море встреч».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. На пост столичного градоначальника претендуют пять кандидатов: основатель обанкротившейся строительной компании «СУ-155», депутат Мосгордумы Михаил Балакин (партия «Союз горожан»), председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа «Таганский» Илья Свиридов («Справедливая Россия») и действующий мэр столицы Сергей Собянин. Последний баллотируется в качестве самовыдвиженца.