Вторник, 28 Августа 2018 года
21:01:21 МСК

Кампания Кумина: «море встреч во всех дворах» и собственный подсчет голосов

Политика

КПРФ намерена организовать свой подсчет итогов голосования на выборах мэра Москвы

Москва, 28 августа 2018, 20:13 — REGNUM  КПРФ намерена провести альтернативный подсчет результатов голосования на выборах мэра Москвы, заявил первый секретарь Московского городского отделения компартии, депутат Госдумы Валерий Рашкин на встрече с московским активом КПРФ.

«Мы проведем параллельный подсчет голосования на выборах, и мы это сделаем быстрее, чем московская городская избирательная комиссия, мы этому научились», — цитирует слова Валерия Рашкина «Интерфакс».

В свою очередь кандидат от КПРФ и лево-патриотических сил на выборах мэра Вадим Кумин пообещал, что «последние 10 дней выборной кампании ознаменуются решительным наступлением и убеждениям москвичей в правоте нашей позиции, нашей программы, нашего курса».

«Мы считаем, что за 10 дней мы должны сделать решительные шаги и доказать, что наша программа — это будущее Москвы», — сказал Вадим Кумин.

По его словам, новый этап ознаменуется обращением партии в суд против политики властей по освещению выборной кампании.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе встречи отметил, что программа Вадима Кумина «базируется на программе КПРФ «10 шагов к достойной жизни», и подчеркнул, что команда кандидата «объехала все дворы, каждый день проводит море встреч».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. На пост столичного градоначальника претендуют пять кандидатов: основатель обанкротившейся строительной компании «СУ-155», депутат Мосгордумы Михаил Балакин (партия «Союз горожан»), председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа «Таганский» Илья Свиридов («Справедливая Россия») и действующий мэр столицы Сергей Собянин. Последний баллотируется в качестве самовыдвиженца.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы мэра Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить