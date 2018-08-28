Разрыв «Большого договора» больше навредит Украине, чем России — эксперт

Киев, , 19:53 — REGNUM Односторонний разрыв Киевом Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной («Большой договор») «позволит Кремлю узаконить российский статус Крыма и установить новые границы украинского государства». Об этом 28 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог-международник Олег Волошин.

«Большой договор» от 1997 года является единственным серьезным международно-правовым документом, которым РФ признавала постсоветские границы Украины. Именно на основании этого договора мы имеем основания говорить о грубейшем нарушении норм международного права в ситуации с аннексией Крыма и с нарушением суверенитета с прямым участием российских Вооруженных Сил в событиях под Иловайском и т.д. Разрывая этот договор, мы переводим отношения в абсолютно нерегулируемую плоскость. Мы даем Москве пищу говорить: «Ребята, мало ли кто, что передавал в рамках Советского Союза. Нет постсоветского договора об Украине, значит, давайте переговорим снова, где заканчивается Украина», — пояснил Волошин.

По его словам, это решение больше навредит Украине.

«Для меня лично, это неожиданная новость, потому что я при всей критичности к политике Порошенко, считал его человеком пытающимся осмыслить внешнеполитические последствия таких шагов. Это является признанием для думающих людей, что Петр Алексеевич является политиком, который больше думает о ближайших выборах, но только не государственным деятелем», — добавил Волошин.

Он считает, что разрыв «Большого договора» не будет способствовать прекращению войны на Донбассе.

«Человек, который обещал прекратить войну, не может предпринимать подобные шаги. Они не просто не содействуют прекращению боевых действий, они во многом усугубляют ситуацию. Это человек, который прекрасно понимает, что в случае прямого военного столкновения с Россией у Украины нет никаких шансов. При этом он одновременно занимается таким очень опасным и безответственным популизмом — заигрывает с той частью избирателей, которая почему-то верит, что разрывая какие-то договора, делая громкие заявления в стиле: «Прощай, немытая Россия…» и т.д., мы тем самым приближаем победу в конфронтации с Российской Федерацией», — подытожил Волошин.

Как сообщалось, 28 августа президент Порошенко поручил МИД Украины быть готовыми к разрыву Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной от 1997 года. По его словам, в ближайшее время Украина осуществит все необходимые шаги для разрыва договора.

«Наконец мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Уже в ближайшее время ожидаю от МИД Украины необходимый пакет документов», — сказал Порошенко.