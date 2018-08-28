Олег Сенцов выдвинут на Нобелевскую премию мира

Варшава, , 19:48 — REGNUM Экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул осуждённого за подготовку терактов в Крыму украинского режиссёра Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира, передаёт польское издание RMF24.

В соответствии с правилами Нобелевского комитета, лауреаты премии имеют право выдвигать новых кандидатов. Лех Валенса получил Нобелевскую премию мира в 1983 году.

Комментируя свою инициативу, Валенса заявил, что Сенцов «мирно противостоял аннексии его родного Крыма» и руководствовался теми же идеалами, что и сам бывший президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы за организацию террористической ячейки в Крыму, члены которой в 2014 году подожгли офисы партии «Единая Россия» и общественной организации «Русская община Крыма». По данным следствия, участники группы также намеревались совершить теракты в Симферополе на 9 мая.