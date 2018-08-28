Партпроект «ЕР» «Безопасные дороги» запускает акцию «Дорога к школе»

Москва, , 19:36 — REGNUM Партпроект «Единой России» «Безопасные дороги» запускает в регионах акцию «Дорога к школе», цель которой — выявить опасные для детей участки дорог по направлению к учебным заведениям, наличие или отсутствие соответствующих дорожных знаков, разметки и пешеходных ограждений.

По итогам акции будут подготовлены предложения органам государственной власти субъектов РФ по повышению безопасности детей на наиболее опасных участках дорог. Такое заявление сделал координатор партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Сергей Бидонько.

По его словам, в ходе акции будет проводиться анкетирование родителей школьников для выяснения их мнения о том, как можно повысить безопасность передвижения ребенка от дома до школы и обратно.

«Активисты проекта проведут выездные проверки состояния пешеходных переходов вблизи образовательных организаций. В ходе мониторинга в регионах планируется проверить около 700 проблемных участков. Акция уже стала ежегодной», — рассказал Сергей Бидонько.

«Детский дорожно-транспортный травматизм давно является огромной проблемой для нашего общества. Главной причиной почти всех несчастных случаев с детьми на дорогах является несоблюдение правил дорожного движения, а также отсутствие культуры поведения на дорогах. Это касается не только водителей, но и самих детей, которые не умеют вести себя на проезжей части и не могут ориентироваться в сложной обстановке. Важно начинать прививать эти знания с самого раннего детства, формировать дисциплинированность, а также проводить профилактическую разъяснительную работу среди водителей», — отметил координатор партпроекта «Безопасные дороги».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 — 2020 годах».

Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.