Пушков: Киев действует себе в ущерб, разрывая договор о дружбе с Россией

Москва, , 19:27 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Киев «вновь действует себе в ущерб», денонсируя договор о дружбе с Россией. Об этом он написал 28 августа в своём микроблоге в Twitter.

«Порошенко продолжает свою миссию разрушителя: он объявил о начале разрыва договора 1997 года о дружбе с Россией», — отметил сенатор.

Пушков напомнил, что «в договоре признаются территориальная целостность и границы Украины». «В случае его разрыва Россия освобождается от всех обязательств», — подчеркнул он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что поручил МИД подготовить документы, необходимые для начала процедуры расторжения договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.

Читайте подробнее: Украина начинает процедуру денонсации договора о дружбе с Россией