Предвыборная кампания в Грузии официально начнется 29 августа

Тбилиси, , 19:21 — REGNUM Предвыборная кампания, предшествующая выборам президента Грузии, официально начнется 29 августа, сообщила журналистам пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

По ее же информации, с завтрашнего дня, согласно грузинскому законодательству, на мероприятиях, финансируемых из госбюджета, запрещается агитация в пользу или против того или иного кандидата. Подобные действия квалифицируются в Грузии как использование административных ресурсов.

Законодательство не запрещает должностным лицам участие в предвыборной кампании того или иного кандидата (что они могут сделать только в нерабочее время и не при исполнении служебных обязанностей), но запрещает должностным лицам привлекать к подобным мероприятиям подчиненных им по службе лиц.

Кроме того, в предвыборный период законом запрещено начало масштабных проектов, повышение пенсий или пособий, если подобные мероприятия и меры не были предусмотрены в бюджете задолго до выборов.

Как известно, выборы президента Грузии назначены на 28 октября. В этот день страна в последний раз изберет главу государства путем всенародных выборов, а следующего президента будут выбирать уже назначенные парламентом специальные представители.

На данный момент на пост президента Грузии претендуют 32 кандидата, большая часть которых представлена инициативными группами. ЦИК уже зарегистрировал 17 кандидатов в президенты, одному отказал в регистрации, а заявки остальных кандидатов находятся в стадии рассмотрения.

Среди претендентов — кандидат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую, как сообщалось ранее, может поддержать на выборах правящая партия «Грузинская мечта», бывший спикер парламента Грузии Давид Усупашвили, которого ныне представили кандидатом «Свободные демократы», неизменный кандидат в президенты, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили.

Зарегистрирован кандидатом и один из лидеров политического движения «Гирчи» Зураб Джапаридзе, вложивший «посильный» вклад в дело декриминализации в Грузии потребления марихуаны. Пока не зарегистрирован в ЦИК кандидат от «Национального движения» и объединившейся вокруг него части грузинской оппозиции Григол Вашадзе, которого партия торжественно представила несколько недель назад и который давно ведет активную предвыборную кампанию. Не торопится и фактически тянет до последнего с определением своего фаворита правящая «Грузинская мечта».

Как заявили ранее вначале учредитель партии Бидзина Иванишвили, а затем другие ее лидеры, кандидата из своих рядов партия, скорее всего, на этот раз выдвигать не будет и поддержит наиболее близкого ей по взглядам независимого кандидата.