Вторник, 28 Августа 2018 года
19:35:14 МСК

Постпред РФ при ООН: У сирийской армии нет химического оружия

Политика

Это давно подтверждено международными организациями

Нью-Йорк, США, 28 августа 2018, 19:21 — REGNUM  Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что у вооруженных сил Сирийской Арабской Республики нет химического оружия. Об этом он заявил сегодня, 28 августа, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Небензя заявил, что сирийская армия не обладает химическим оружием и нет никаких планов по его использованию.

«Нет в этом никакой военной необходимости, мы об этом неоднократно говорили. Люди в здравом уме не будут использовать бессмысленные с военной точки зрения средства, чтобы вызвать на себя ответный огонь трех могущественных держав», — сказал Небензя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство обороны России сообщило о том, что в Сирии боевики под руководством английских спецслужб готовят инсценировку применения химического оружия сирийскими войсками против мирного населения. Эта провокация должна дать повод США нанести ракетный удар по Сирии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить