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Названа дата визита президента Узбекистана в Таджикистан

Политика

Шавкат Мирзиёев прибудет в Душанбе с рабочим визитом 27 сентября

Названа дата визита президента Узбекистана в Таджикистан
Иван Шилов © ИА REGNUM
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Ташкент, 28 августа 2018, 19:13 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Таджикистан в рамках саммита глав государств СНГ в Душанбе, сообщает 28 августа издание Asia-Plus со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана.

Мирзиёев прибудет в Душанбе с рабочим визитом 27 сентября. В программе также запланированы двусторонние переговоры. В настоящее время прорабатывается вопрос участия в саммите других лидеров СНГ.

На совещании в Душанбе планируется подписание Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019−2023 годы. Таджикистан передаст председательство в СНГ Туркмении.

Напомним, в октябре 2017 года на саммите в Сочи председательство в СНГ перешло от России к Таджикистану. Глава республики Эмомали Рахмон в качестве приоритетных задач выделил борьбу с терроризмом и развитие транспортных перевозок.

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