Президент отстранил от должности главу волгоградского ФСИН

Волгоград, , 18:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин отправил в отставку начальника управления Федеральной службы исполнения наказания по Волгоградской области Павла Радченко. Соответствующий указ был подписан 28 августа, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Павел Радченко был назначен на этот пост всего три года назад — в июне 2015 года. До этого в течение 12 лет от возглавлял УФСИН России по Иркутской области.

ИА REGNUM напоминает, что 19 августа в волгоградской колонии трое заключенных напали на сотрудников ФСИН. В отношении них возбуждены уголовные дела. Как сообщала пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области, в управлении ФСИН началась служебная проверка, в результате которой действиям сотрудников дадут оценку.

Всего указом Владимира Путина с занимаемых должностей сняты 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и Следственного комитета.

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