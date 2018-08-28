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Владимир Путин назначил прокурора Тульской области

Политика

Новый прокурор приехал в Тулу из Брянска

Владимир Путин назначил прокурора Тульской области
Иллюстрация: Brprok.ru
Роман Прасков (слева)

Москва, 28 августа 2018, 18:36 — REGNUM  Роман Прасков назначен на пост прокурора Тульской области. Указ президента РФ Владимира Путина опубликован 28 августа на портале правовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в отставку с поста прокурора был отправлен Александр Козлов, руководивший надзорным ведомством региона с 2015 года. Отставку Козлова с поста областного прокурора в СМИ связывали со скандалом вокруг якобы не задекларированной собственности самого Козлова и его супруги, главы Клинского района Московской области.

Роман Прасков ранее занимал пост заместителя прокурора Брянской области. В конце августа его кандидатура была поддержана депутатами Тульской облдумы.

Читайте ранее в этом сюжете: Кто станет новым тульским прокурором?

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