Владимир Путин назначил прокурора Тульской области

Москва, , 18:36 — REGNUM Роман Прасков назначен на пост прокурора Тульской области. Указ президента РФ Владимира Путина опубликован 28 августа на портале правовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в отставку с поста прокурора был отправлен Александр Козлов, руководивший надзорным ведомством региона с 2015 года. Отставку Козлова с поста областного прокурора в СМИ связывали со скандалом вокруг якобы не задекларированной собственности самого Козлова и его супруги, главы Клинского района Московской области.

Роман Прасков ранее занимал пост заместителя прокурора Брянской области. В конце августа его кандидатура была поддержана депутатами Тульской облдумы.

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