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Импичмент Дональду Трампу поддерживает почти половина американцев

Политика

Опрос компаний Axios и Survey Monkey

Импичмент Дональду Трампу поддерживает почти половина американцев
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Колодки. Дональд Трамп

Вашингтон, 28 августа 2018, 18:34 — REGNUM  Объявление импичмента президенту США Дональду Трампу поддерживает 44% американских граждан. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого компаниями Axios и Survey Monkey, передаёт 28 августа издание The Hill.

Как сообщается, большинство из респондентов, высказавшихся за импичмент главе Белого дома, является сторонниками Демократической партии — среди них эту идею разделяет 79% опрошенных.

В рядах республиканцев импичмент Дональду Трампу поддерживает всего 9% респондентов, а среди тех, кто не относит себя ни к одной из этих партий, — 49%.

Уточняется, что опрос проводился в период с 22 по 24 августа среди 4362 американцев. Статистическая погрешность данных, как заявлено, составляет около 3%.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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