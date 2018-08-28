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Путин снял с должностей 15 генералов МЧС, МВД, СК и ФСИН

Политика

Постов лишились начальники региональных управлений указанных ведомств

Путин снял с должностей 15 генералов МЧС, МВД, СК и ФСИН
Иван Шилов © ИА REGNUM
Кулак Владимира Путина

Москва, 28 августа 2018, 18:30 — REGNUM  Указом Президента России Владимира Путина сняты с занимаемых ими должностей 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и Следственного комитета.

Текст документа опубликован 28 августа на официальном сайте правовой информации.

От должности освобожден заместитель главы МЧС Владлен Аксенов, а также начальники управлений МЧС по Томской, Мурманской и Сахалинской областям.

В структуре МВД сняты с постов начальник управления по Ульяновской области, заместители начальников ГУМВД по Саратовской и Кемеровской областям.

Освобождены от должностей начальник следственного управления СК по Кемеровской области, а также первый замначальника военного СУСК России по Южному военному округу.

Кроме того, лишились своих должностей начальники управлений Службы исполнения наказаний по Омской области и по Республике Коми.

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