Путин освободил от должности прокурора Тверской области

Москва, , 18:29 — REGNUM Вячеслав Росинский отправлен в отставку с должности прокурора Тверской области. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован 28 августа на официальном портале правовой информации.

Кроме того, генерал-майор юстиции Александр Кубляков, возглавлявший Следственное управление СК России по Тверской области, назначен руководителем СУ СКР по Тюменской области.

Вячеслав Росинский проработал в должности прокурора Тверской области с 2012 года, до этого занимал пост заместителя прокурора Москвы. В 2017 году полномочия Росинского на посту прокурора Тверской области были продлены на пять лет. Александр Кубляков возглавил Следственное управление СКР по Тверской области в 2013 году.

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