Путин уволил главу брянского МВД

Брянск, , 18:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу УМВД России по Брянской области Валентина Кузьмина. Соответствующий указ подписан 28 августа и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Валентин Кузьмин занимал пост начальника УМВД России по Брянской области с 2010 года. Он награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», орденом «За заслуги».

Отметим, что ранее сам Валентин Кузьмин сообщил брянским СМИ об отставке. Так, изданию «Брянские новости» он сообщил, что отставка — его личное решение.