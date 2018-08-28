Китай упрощает иммиграционные процедуры

Пекин, , 18:15 — REGNUM В Китае приняты решения, упрощающие процесс выдачи и переоформления заграничных паспортов гражданам страны и документов на въезд и выезд из специальных автономных районов Сянган (Гонконг) и Аомынь (Макао), а также на Тайвань, сообщает 28 августа Синьхуа.

Пакет соответствующих мер обнародован Государственным управлением КНР по делам иммиграции (ГУИ).

С 1 сентября 2018 года заявки на переоформление перечисленных документов будут приниматься в любом иммиграционном отделе управлений общественной безопасности, вне зависимости от зарегистрированного места проживания.

Решение ГУИ продолжает список мер по либерализации соответствующего законодательства, которые также включают предоставление иностранным туристам из почти 60 стран право безвизового въезда в курортную островную провинцию Хайнань.