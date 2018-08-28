Авиация США проводит радиоэлектронную разведку у побережья Сирии

Дамаск, , 18:02 — REGNUM Американский самолет дальней радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II несколько часов курсировал над Восточным Средиземноморьем вблизи побережья Сирии.

Об этом 28 августа указывают данные мониторинговых авиационных интернет-ресурсов.

Согласно этим данным, самолет EP-3E Aries II с бортовым номером 157 326 взлетел с авиабазы Суда-бэй, расположенной на острове Крит, а затем несколько часов курсировал юго-западнее Сирии над международными водами Средиземноморья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ официально сообщало о наращивании на Ближнем Востоке американской группировки морских и воздушных носителей крылатых ракет для удара по Сирии после провокации с химическим оружием, которую боевики готовят в сирийской провинции Идлиб.

По некоторым данным, сирийские силы ПВО уже прведены в состояние повышенной боеготовности.

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