Противники Турции хотят сменить руководство страны

Анкара, , 17:52 — REGNUM Турецкое информационное агентство «Анадолу» опубликовало статью под названием «Против Турции ведется война четвертого поколения». В материале приводится мнение профессора Мете Гюндогана о развязанной против Турции финансовой войне.

Эксперт считает, что задача первого этапа этой войны — это смена руководства страны, чтобы потом взять под контроль всю территорию Турции. Финансовая война развязана представителями элитных банковских кругов мира. Целью войны ставится захват всей турецкой экономики.

Профессор Гюндоган называет отличительные черты войны четвертого поколения: это сетецентрическая война, отсутствует какой-либо определенный штаб или центр; атаки идут по всем направлениям с использованием неправительственных организаций, средств массовой информации, социальных сетей в интернете, религиозных деятелей, манипуляций на финансовых рынках; используются и террористические структуры.

Эксперт считает турецкую экономику сильной и устойчивой, но не совсем готовой к финансовым угрозам. Это и объясняет ее сложности в настоящее время.

Мете Гюндоган отметил, что за прошедшие триста лет все значительные военные конфликты получали финансирование от банкиров, так как финансировать войны только за счет средств населения нет возможности. Эксперт уверен, что банкиры Федеральной резервной системы действуют по указанию высшего военно-политического руководства США, обеспечивая напечатанными долларами в нужных объемах.

К мнению Мете Гюндогана следует добавить, что США стремятся не упустить контроль и над военным потенциалом Турции. С этим связано давление на страну в связи с решением приобрести российский ЗРК С-400, который резко снижает возможности Соединенных Штатов по проецированию силы с воздуха.