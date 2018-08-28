СМИ: министр экономики Италии готов уйти в отставку

Рим, , 17:29 — REGNUM Министр экономики и финансов Италии Джованни Триа готов уйти в отставку из-за разногласий с рядом министров (во главе с вице-премьером Луиджи Ди Майо) по вопросу о наращивании дефицита бюджета, сообщает издание Affari Italiani во вторник, 28 августа.

По информации издания, Триа уже сообщил некоторым депутатам парламента, что может уйти в отставку, если правительство примет решение о наращивании дефицита бюджета свыше 3% ВВП.

Ранее Ди Майо заявил журналистам, что при необходимости правительство предусмотрит в проекте бюджета дефицит больше, чем 3% ВВП. Такое ограничение дефицита бюджета — рекомендация Еврокомиссии. В Брюсселе полагают, что слишком быстрое наращивание бюджетных расходов приводит к проблемам в экономике.

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Ди Майо отметил, что считает такую «арифметику» ошибочной и что правительство будет ориентироваться только на потребность в инвестициях в интересах граждан. Триа, в свою очередь, заявил, что норму о 3% можно критиковать, но «это не то же самое», что утверждать, что правительство непременно преодолеет этот уровень.

Ранее Луиджи Ди Майо заявил, что если ЕС не начнет оказывать Италии реальную помощь в вопросе о мигрантах и не поддержит новой экономической политики страны, то Рим может отказаться от уплаты 20 млрд евро членских взносов в ЕС, а также заблокировать принятие бюджета ЕС.