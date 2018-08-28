Белоруссия и Польша обсуждают двустороннее военное сотрудничество

Минск, , 17:28 — REGNUM В Белоруссию прибыла делегация военного ведомства Польши для участия в двусторонних консультациях, намеченных на 28−29 августа, сообщает 28 августа агентство БелаПАН.

По информации министерства обороны Белоруссии, будут обсуждаться планы двустороннего военного сотрудничества и вопросы региональной и международной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, встречи делегаций военных ведомств Польши и Белоруссии проводятся регулярно и чаще всего посвящены укреплению доверия и безопасности, а также контролю над вооружениями.

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