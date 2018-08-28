Рада будет голосовать за мораторий на повышение цен на газ

Киев, , 17:23 — REGNUM Верховная Рада вынесет на голосование проект постановления о вводе моратория на повышение цен на газ для населения. Об этом 28 августа в эфире телеканала NewsOne заявил внефракционный депутат Дмитрий Добродомов.

Он прогнозирует, что правительство будет повышать цены на газ постепенно.

«Для населения принятие этого решения по требованию МВФ станет убийственным, оно не придаст правительству никаких плюсов… Ряд народных депутатов зарегистрировали постановление, которым оглашается мораторий на повышение цен на газ для населения. А вот хватит ли «Блоку Петра Порошенко» и «Народному фронту» отдать достаточное количество голосов за принятие, мы увидим в зале Верховной Рады», — сказал Добродомов.

В свою очередь политический эксперт Елена Дьяченко допускает, что после повышения цен на газ президент Украины Петр Порошенко отправит премьер-министра Владимира Гройсмана в отставку.

«Гройсман повышает цены, Порошенко отправляет в отставку Гройсмана, цены остаются на таком же уровне, президент рассказывает об очередном решении проблемы. В Украине начинается инфляционная спираль, потому что все повышают цены, наемные рабочие требуют повысить зарплаты, Нацбанк начинает допечатывать гривну и мы дальше скатываемся в экономическую пропасть», — рассказала Дьяченко.

При этом она допускает, что после отставки премьер Гройсман «хлопнет дверью» и уйдет в «оппозицию».

"Надо понимать, что с рейтингом в 3% и небольшой погрешностью в большую политику особо не пойдешь. Он начнет свою независимую карьеру с проигрыша на президентских выборах. На самом деле это не наилучший старт», — описала Дьяченко политические перспективы Гройсмана.

Как сообщалось, в августе стало известно, что миссия МВФ приедет на Украину с двухнедельным визитом 6 сентября. Эксперты МВФ примут участие в разработке проекта бюджета Украины на 2019 год.

15 августа заместитель председателя Национального банка Олег Чурий заявил, что Украина может получить кредит МВФ осенью.

«Если миссия МВФ будет положительная, если Украина сможет договориться с МВФ, то мы сможем получить положительное решение борда осенью. Думаю, осенью Украина сможет получить транш», — рассказал Чурий.

Напомним, ранее глава совета национального банка Богдан Данилишин заявил, что кредиты МВФ не способны решить структурных проблем экономики Украины. Он призвал правительство проводить эффективную промышленную политику, в частности, поддерживать и развивать конкретные сектора национальной экономики.

«Продолжение кредитования со стороны МВФ будет способствовать сохранению макроэкономической и макрофинансовой стабильности в Украине, снизит риски колебаний курса гривны, облегчит возврат внешних долгов. Однако, это не решит структурных проблем экономики страны, не остановит ее деиндустриализацию», — отметил Данилишин.