Повышение цен на газ приведет на Украине к росту неплатежей за услуги ЖКХ

Киев, , 17:18 — REGNUM Политический эксперт, правозащитник Владимир Чемерис призвал украинские общины опротестовывать в судах возможное решение правительства Украины в очередной раз поднять цены на газ по требованию Международного валютного фонда. Об этом Чемерис заявил 28 августа в эфире телеканала NewsONE.

«Варианты есть — опротестовывать решение в вышестоящих инстанциях — в областных управлениях, и есть вариант опротестовать это решение в суде… Если у нас добывался собственный газ и люди его потребляли по себестоимости, то теперь у нас резко упала добыча собственного газа. При этом у нас не хватает денег ни на образование, ни на пенсии, ни на медицину и т.д. В этом плане очень симптоматично требование МВФ поднять цену на газ для потребителей», — сказал Чемерис.

Он сообщил, что дополнительное повышение цен на газ привлечет на украинский рынок американские добывающие компании.

«МВФ представляет интересы иностранного транснационального капитала. Недавно произошел визит советника Трампа господина Болтона, которого на наивысшем уровне принимали и президент, и премьер-министр. С Гройсманом он говорил о том, что на Украину должны зайти западные корпорации для добычи газа. Конечно, они хотят зайти с прибылью, чтобы получать прибыль за добытый у нас газ, который по Конституции является собственностью народа Украины. Конечно, они заинтересованы, чтобы цена на газ была поднята, чтобы они получали эту прибыль… Хозяин приехал, сказал, что надо так делать», — добавил Чемерис.

Эксперт также прогнозирует, что повышение цен на газ приведет к росту неплатежей за коммунальные услуги.

«Растет количество коммунальных неплатежей. Очевидно, это будет и дальше расти… Не будут платить, потому что людям просто не с чего платить. Они не будут платить. Это приведет к плохим последствиям. Мы знаем, что и недвижимость могут отобрать», — подытожил он.

Напомним, 24 августа Украину посетил советник президента США Джон Болтон. Он заявил, что американские и другие иностранные энергетические компании заинтересованы добывать природный газ на Украине.

«Также есть ресурсы, производимые здесь, в Украине, которая добывает природный газ в объемах, насколько я понимаю, достаточных примерно для удовлетворения собственных бытовых потребностей страны в природном газе. Возможно, американские компании, другие иностранные энергетические компании увидят привлекательность в разведке и добыче газа в Украине», — сказал Болтон.

Как сообщалось, 23 августа премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина признает свои обязательства по повышению цен на газ. По его словам, требование повысить стоимость газа возникло потому, что Киеву «нужна работа с внешними заимствованиями».

«Вопрос о повышении цен на газ очень непростой. Вы знаете, что есть обязательства, что цены на газ будут расти в условиях повышения мировых цен на газ. Я уже год эту ситуацию сдерживаю… Однако сейчас стоит вопрос об очередном повышении», — рассказал Гройсман.