Страны Туркестана и Россия: личности послов как маркер приоритетов

Марат Шибутов, , 17:48 — REGNUM

В постсоветских странах традиционно делают упор на личные взаимоотношения между лидерами государств. Но с каждым годом элиты все более отдаляются друг от друга, и формальные дипломатические каналы становятся более значимыми. Одной из важных составляющих отношений между странами является выбор кандидатур на должность послов.

Итак, кто же представляет страны Туркестана в России и кто представляет Россию в странах Туркестана.

Послы в России

Казахстан. Имангали Тасмагамбетов. 61 год. Казахстанский политический «тяжеловес», занимавший в разные годы посты руководителя администрации президента, премьер-министра, государственного секретаря, вице-премьера и т. д. Занимает должность посла с 3 февраля 2017 года.

Узбекистан. Бахром Ашрафханов. 49 лет. С 1994 по 2007 год работал на различных должностях в узбекско-американской страховой компании «УзАИГ» и министерстве финансов Республики Узбекистан. С 2007 по 2016 год являлся начальником казначейства — заместителем министра финансов Республики Узбекистан. Посол в России с февраля 2016 года.

Киргизия. Болот Отунбаев. 53 года. Кадровый дипломат, на дипломатической службе с 1998 года. С марта 2016 года посол в России. Брат бывшего президента Киргизии Розы Отунбаевой.

Таджикистан. Имомуддин Сатторов. 54 года. С 1995 года на дипломатической службе. Долгое время был дипломатическим работником в Германии. С 15 мая 2014 года посол в России.

Туркмения. Батыр Ниязлиев. Кадровый дипломат, ранее был послом в Киргизии и заместителем министра иностранных дел по работе с международными организациями. Назначен в октябре 2016 года. Его биографии в открытых источниках нет, ему примерно около 50 лет.

Две страны (Казахстан и Узбекистан) в России представляют политики, а три — карьерные дипломаты. При этом политиками представлены страны, имеющие наибольший в абсолютном исчислении объем сотрудничества с Россией. То есть уровень взаимодействия настолько высок, что обычного дипломата недостаточно.

Из пятерых послов трое назначены в 2016 году, один в 2017 и один в 2014 году, то есть самый большой стаж на сегодня (4 года с лишним) — у посла Таджикистана. Можно отметить, что обычно послы не занимают свою должность больше пяти лет — ротации происходят чаще.

Нет ни одного посла пенсионного возраста. Лишь один посол старше 60 лет, все остальные в среднем в возрасте 50 лет.

Отдельно надо сказать о небольшом казахстанском феномене. До сих пор послом Казахстана в России ни разу не был дипломат, туда всегда отправлялись политики высокого уровня. Как показывает практика, это было не ссылкой, а лишь этапом карьеры. Это видно по перечислению должностей, которые политики занимали до или после пребывания в должности посла Казахстана в России:

Таир Мансуров — ранее генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества, сейчас член коллегии Евразийской экономической комиссии;

— ранее генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества, сейчас член коллегии Евразийской экономической комиссии; Алтынбек Сарсенбаев — был секретарем Совета безопасности и министром;

— был секретарем Совета безопасности и министром; Крымбек Кушербаев — был вице-премьером, сейчас аким (губернатор) Кзыл-Ординской области;

— был вице-премьером, сейчас аким (губернатор) Кзыл-Ординской области; Жансеит Туймебаев — сейчас аким Туркестанской области;

— сейчас аким Туркестанской области; Нуртай Абыкаев — был руководителем администрации президента, председателем Сената и т. д.

— был руководителем администрации президента, председателем Сената и т. д. Адильбек Джаксыбеков — в настоящий момент руководитель администрации президента;

— в настоящий момент руководитель администрации президента; Заутбек Турисбеков — ранее был министром внутренних дел;

— ранее был министром внутренних дел; Галым Оразбаков — ранее министр индустрии и торговли;

— ранее министр индустрии и торговли; Марат Тажин — сейчас первый заместитель руководителя администрации президента.

Почему же Казахстан всегда отправляет в Россию послами таких значимых людей? Вероятно, дело тут не только в высоком уровне взаимодействия, но и в том, что у региона были очень слабые позиции в Москве и при СССР, и после его развала. Никаких потенциальных Алишеров Усмановых, то есть видных представителей диаспоры в России, у Казахстана нет, поэтому делается ставка именно на официальные дипломатические каналы.

Еще одним нюансом может быть малая численность диаспоры в Москве, как в период СССР, так и позже. Представители других национальных диаспор переезжали в Москву некими политически обусловленными волнами 20-х, 30-х, 60-х годов. Примером образования одной из таких волн в новейшей истории может быть Украина. Но казахской волны как не было, так и нет.

Представленность народов Туркестана в Москве по переписям

Этнос Перепись 1989 года Перепись 2010 года Количество Доля, % Количество Доля, % Узбеки 9183 0,10 35 595 0,31 Таджики 2893 0,03 27 280 0,24 Киргизы 3044 0,03 18 736 0,16 Казахи 8225 0,09 9393 0,08 Туркмены 2093 0,02 2946 0,03

Послы России

Ну, а теперь про послов России в странах Туркестана.

Казахстан. Алексей Бородавкин. 68 лет. Кадровый дипломат. На дипломатической службе — с 1975 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства иностранных дел России и за рубежом. Был заместителем министра иностранных дел, представителем при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Назначен послом в Казахстане 7 февраля 2018 года.

Узбекистан. Владимир Тюрденев. 69 лет. Кадровый дипломат. На дипломатической службе — с 1971 года. Был директором департаментов в МИД РФ, послом в Аргентине и Бразилии. Назначен послом в Узбекистане в 2009 году.

Киргизия. Андрей Крутько. 61 год. Кадровый дипломат. На дипломатической работе с 1979 года. Работал на дипломатических должностях в посольствах в Шри-Ланке, Люксембурге, Бельгии. Был заместителем директора департамента. Назначен послом в Киргизии 10 октября 2012 года.

Таджикистан. Игорь Лякин-Фролов. 70 лет. Кадровый дипломат. На дипломатической работе с 1972 года. Был послом в Бурунди, Ботсване, при ОДКБ. Назначен послом в Таджикистане 2 августа 2013 года.

Туркмения. Александр Блохин. 67 лет. Народный депутат РСФСР (1990−1993 гг.), министр по делам федерации и национальностей Российской Федерации (2000−2001 гг.). На дипломатической службе МИД РФ с 1992 года. Был послом в Азербайджане, Белоруссии, Австралии. Назначен послом в Туркмении 5 мая 2011 года.

Из перечисленных только один — Александр Блохин — не является кадровым дипломатом, однако на дипломатической службе он уже в общей сложности 26 лет. Все остальные работали только в структурах МИД РФ. Правда, в департаменте СНГ работали только Алексей Бородавкин и Андрей Крутько, остальные специализировались на других регионах.

Обращает на себя внимание возраст послов — от 61 до 70 лет, то есть все, по сути, пенсионеры. Их возраст намного выше как среднего возраста населения стран, где они работают, так и, в принципе, возраста элиты этих стран (средний возраст казахстанцев — 31,6 года, узбекистанцев — 28,5 года). Учитывая технологический скачок и разницу поколений, им труднее находить общий язык.

Самые высокие посты среди перечисленных занимал Алексей Бородавкин, который был замминистра, он же занимал самые важные посольские должности. Но назначение Бородавкина, а затем Михаила Бабича — это, кажется, отражение нового тренда в кадровой политике, когда статус послов в странах СНГ вроде бы начал повышаться. Тем не менее ситуация пока такова, что послов России в странах их работы почти не видно и не слышно, влиянием они не пользуются, ротации их не производятся. И вообще складывается ощущение, что для них это плавный переход к пенсии или ее комфортное начало.

Кадровый состав дипломатов отлично показывает приоритеты во взаимоотношениях с другими странами. И видно, что пока Россия не заинтересована в усилении своего присутствия в Туркестане.

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