ВСУ обстреляли школьную площадку в Горловке накануне «школьного» перемирия

Донецк, , 17:11 — REGNUM Обстановка в районе линии соприкосновения в Донбасси обострилась за последние сутки, сообщил 28 августа начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По его словам, на мариупольском направлении со стороны ВСУ ведутся миномётные обстрелы, в направлении Горловки украинские силовики впервые с начала июля применили артиллерию калибром 152 мм. В населённом пункте Гольмовский на севере Горловки под обстрел попала школьная площадка.

В оперативном командовании ДНР считают, что действия Вооружённых сил Украины нацелены на срыв предстоящего перемирия в регионе.

Напомним, неделей ранее участники трёсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Украине в ходе заседания в Минске достигли соглашения о введении режима прекращения огня с 29 августа в связи с началом учебного года.