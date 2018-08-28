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ВСУ обстреляли школьную площадку в Горловке накануне «школьного» перемирия

Политика

В ДНР заявляют об обострении ситуации в районе линии соприкосновения

ВСУ обстреляли школьную площадку в Горловке накануне «школьного» перемирия
Ministry of Defense of Ukraine
Солдаты ВСУ

Донецк, 28 августа 2018, 17:11 — REGNUM  Обстановка в районе линии соприкосновения в Донбасси обострилась за последние сутки, сообщил 28 августа начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По его словам, на мариупольском направлении со стороны ВСУ ведутся миномётные обстрелы, в направлении Горловки украинские силовики впервые с начала июля применили артиллерию калибром 152 мм. В населённом пункте Гольмовский на севере Горловки под обстрел попала школьная площадка.

В оперативном командовании ДНР считают, что действия Вооружённых сил Украины нацелены на срыв предстоящего перемирия в регионе.

Напомним, неделей ранее участники трёсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Украине в ходе заседания в Минске достигли соглашения о введении режима прекращения огня с 29 августа в связи с началом учебного года.

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Артобстрелы республик Донбасса
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