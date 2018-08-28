Вторник, 28 Августа 2018 года
17:58:31 МСК

Тихо и без скандалов: губернаторская кампания в Воронежской области

Политика

Предупреждение получил лишь один кандидат, и то по незнанию

Воронеж, 28 августа 2018, 17:10 — REGNUM  Кампания по выборам губернатора Воронежской области протекает спокойно, без нарушений. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщил журналистам 28 августа председатель Воронежской избирательной комиссии Сергей Канищев.

«Жалобы и обращения есть, преимущественно по ведению агитации, но серьезных нарушений не зафиксировано», — сообщил Канищев.

Единственный инцидент произошел с одним из кандидатов, который размещал агитационные материалы без оплаты из фонда. Выяснилось, что нарушение было сделано из-за незнания законодательства. После разъяснения кандидату было внесено предупреждение. Как пояснил представитель облизбиркома, инцидент полностью исчерпан.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября, в единый день голосования на территории Воронежской области пройдет 71 избирательная кампания, в том числе — по выборам губернатора. В общей сложности на пост претендуют шесть кандидатов — Олег Бурцев (ЛДПР), Николай Воронин (КПРФ), Александр Гусев («Единая Россия»), Виталий Климов («Справедливая Россия»), Аркадий Минаков («Родина»), Игорь Перевезенцев (Партия роста).

Читайте ранее в этом сюжете: 5,3 тыс. воронежцев станут «мобильными избирателями» на выборах губернатора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Воронежской области — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить