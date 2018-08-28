Тихо и без скандалов: губернаторская кампания в Воронежской области

Воронеж, , 17:10 — REGNUM Кампания по выборам губернатора Воронежской области протекает спокойно, без нарушений. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщил журналистам 28 августа председатель Воронежской избирательной комиссии Сергей Канищев.

«Жалобы и обращения есть, преимущественно по ведению агитации, но серьезных нарушений не зафиксировано», — сообщил Канищев.

Единственный инцидент произошел с одним из кандидатов, который размещал агитационные материалы без оплаты из фонда. Выяснилось, что нарушение было сделано из-за незнания законодательства. После разъяснения кандидату было внесено предупреждение. Как пояснил представитель облизбиркома, инцидент полностью исчерпан.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября, в единый день голосования на территории Воронежской области пройдет 71 избирательная кампания, в том числе — по выборам губернатора. В общей сложности на пост претендуют шесть кандидатов — Олег Бурцев (ЛДПР), Николай Воронин (КПРФ), Александр Гусев («Единая Россия»), Виталий Климов («Справедливая Россия»), Аркадий Минаков («Родина»), Игорь Перевезенцев (Партия роста).

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