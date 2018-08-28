Украина начинает процедуру денонсации договора о дружбе с Россией

Киев, , 16:56 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко поручил МИД подготовить пакет документов, необходимых для начала процедуры денонсации договора о дружбе с Россией. Об этом он сообщил 28 августа на встрече с зарубежными дипломатами в Киеве.

«Наконец, мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищёнными к следующему шагу — прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом», — сказал Порошенко.

Он отметил, что уже в ближайшее время ожидает от МИД Украины «необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса».

Напомним, инициатива о разрыве договора о дружбе с Россией уже вносилась в Верховную раду в январе 2018 года в виде поправки к проекту закона о «реинтеграции Донбасса», но была отклонена. Тогда же в Государственной думе озвучивалось предложение денонсировать соглашение в части, где стороны признают территориальные границы друг друга.

В марте сообщалось, что МИД Украины подготовил предложения Петру Порошенко по денонсации договора с Россией и выходу страны из состава СНГ. Тогда сообщалось, что в Киеве рассматривают различные варианты — от приостановки действия договора частично либо полностью до полного его расторжения.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной был заключён в 1997 году. В документе закреплены принципы стратегического партнёрства, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства двух стран не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

По условиям договора стороны взяли на себя обязательства предоставлять гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, как и своим собственным гражданам. При этом за каждой из стран закреплено право защищать в установленном порядке права своих граждан, проживающих на территории другой страны.

Кроме того, согласно договору, Россия и Украина обязались принимать на своей территории все необходимые меры для предотвращения и пресечения любых действий, представляющих собой насилие на почве национальной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости, а также подстрекательства к подобным действиям.

Договор был заключён на десятилетний срок. В конце 2008 года его действие было автоматически продлено ещё на десять лет.