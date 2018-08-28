«Оппоблок» просит Киев вернуть голоса Донбасса

Киев, , 16:54 — REGNUM Депутат от фракции «Оппозиционный блок» Сергей Ларин обвинил Киев и Верховный суд в нарушении Конституции Украины и незаконном лишении избирательных прав переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом Ларин написал 28 августа на своей странице в Facebook, комментируя решение верховного суда Украины о запрете голосовать переселенцам на местных выборах.

«Первое, Верховный суд плюнул сразу на две статьи действующей Конституции. 24 статья Конституции гласит, что все граждане имеют равные права и свободы, все равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений на основании, в том числе, места проживания. 38 статья Конституции гласит, что граждане имеют право свободно выбирать, в том числе и органы местного самоуправления», — отметил Ларин.

По его словам, верховный суд ссылается на несуществующую норму закона о свободе передвижения и свободном выборе места проживания на Украине.

«Открыв закон, легко убедиться, что статьи 8, о которой идет речь, уже 6 лет как нет», — добавил Ларин.

Он обвинил власти в сознательном выталкивании переселенцев из всех «государственных процессов».

«Третье, верховный суд проигнорировал статью 8 Закона об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц, где сказано, что ВПЛ реализуют свое право голоса, в том числе, на местных выборах. В Украине 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц. Их сознательно выталкивают из всех государственных процессов. Людей, которые выехали на контролируемые государством территории. Оставили многих из них без жилья, работы, соцобеспечения, теперь лишают и права голоса», — подытожил Ларин.

Как сообщалось, в августе верховный суд Украины по результатам рассмотрения кассационной жалобы запретил переселенцам принимать участие в местных выборах на основе наличия временной регистрации места жительства.

Отмечается, что голосовать на местных выборах могут исключительно граждане Украины, у которых есть регистрация постоянного места проживания на территории соответствующего города, поселка, села. Суд пришел к выводу, что избирательный адрес избирателя определяется по зарегистрированному месту жительства и адресу жилья избирателя, которое не должно быть временным.

Напомним, традиционно электоральная база «Оппозиционного блока» находится на юго-востоке Украины (Донбасс, Херсонская, Николаевская и Одесская области Украины).