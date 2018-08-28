Экс-министр спорта Челябинской области досрочно покинет колонию?

Челябинск, , 16:39 — REGNUM Бывший министр спорта Челябинской области Юрий С. может досрочно покинуть колонию. Ходатайство о его условно-досрочном освобождении уже поступило в Металлургический суд Челябинска.

Шансы на то, что он выйдет на свободу досрочно, достаточно высоки. В местах лишения свободы он себя хорошо зарекомендовал и имеет благодарности. Ранее специальная комиссия поддержала ходатайство об УДО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осуждён он был 28 марта 2016 года. За многомиллионные взятки Центральный районный суд Челябинска отвесил ему пять лет колонии и штраф в размере 150 млн рублей.

Юрий С. был арестован в феврале 2014 года. В СИЗО находился до октября 2014 года и затем его отпустили под домашний арест.

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