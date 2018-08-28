Власти Афганистана заявили о подготовке атаки талибов* на город Гардез

Кабул, , 16:33 — REGNUM В афганской провинции Пактия местные власти и силовики заявили о намерении боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковать город Гардез, сообщает 27 августа телеканал Tolo News.

Напомним, город Гардез является административным центром провинции Пактия. По утверждению местных властей, нападение на Гардез могут осуществить боевики, отступившие после неудачного нападения на город Газни.

При этом руководство местной полиции заявляет, что безопасность города Гардез обеспечена недостаточно из-за невнимания правительства к предложениям силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане продолжается противоборство правительства и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, на части территории страны усилились отряды сторонников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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