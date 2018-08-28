Белоруссия хочет делать бизнес в Сирии, но воевать за Сирию была не готова

Юрий Баранчик, , 17:00 — REGNUM

Пару дней назад белорусский президент Александр Лукашенко, поздравляя сирийского коллегу Башара Асада с 25-летием установления дипломатических отношений между государствами, заявил о том, что Белоруссия готова оказать Сирии помощь в восстановлении страны: «Война заканчивается победой Сирийской Арабской армии, а общество, объединенное под вашим лидерством, возвращается к обычной жизни. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны».

Действительно, благодаря России и ее вооруженным силам, которые не дали прокси-силам теневого мирового глобального государства в лице многочисленных отрядов международных террористов из разных стран под разными флагами осуществить очередную террористически-цветную революцию на этот раз в Сирии и менее чем за три года в напряженной и кровопролитной борьбе сломили хребет этим силам, Сирия не пала, и Башар Асад остался у власти. ВС России под руководством своего Верховного Главнокомандующего Владимира Путина с честью выполнили поставленные перед ними задачи.

Все это потребовало от России серьезного напряжения всех сил — военных, политических, экономических дипломатических. Чего стоит только осуществленная дипломатическая работа по соединению за одним переговорным столом таких разных региональных игроков, как Иран и Турция. Это — дорогого стоит. И сегодня, несмотря на все американские санкции, которые Вашингтон со все большим остервенением применяет к Анкаре и Тегерану, наши партнеры по сирийскому урегулированию еще более плотно работают с Москвой, потому что понимают — никакой многовекторности в тех вопросах, когда идет речь об угрозах национальной безопасности, быть не может.

Поэтому и Россия, видя такое общее понимание принципиальных вещей у партнеров по сирийскому урегулированию, тоже идет им навстречу по некоторым вопросам, например, по газовой скидке Анкаре на 1 млрд долларов, сохраняя при этом в сохранности национально-государственные интересы России.

А что мы видим, исходя из вышесказанного, со стороны официального Минска? Границы для потенциальных террористов на территории России — открываются. Поток контрабандной продукции — течет без остановки. Лазейки в законодательстве для торговли российскими нефтересурсами используются. Дело ведь не в том, что они, как и в любом законодательстве, есть, а в том, что порядочные люди не будут ими пользоваться.

Пресловутая геополитическая «многовекторность» процветает буйным цветом. Попытки заигрывать с оппонентами России по всем фронтам, достаточно вспомнить визит главы белорусского МИД Владимира Макея в Британию как раз в те дни, когда разгорался скандал вокруг отравления британскими спецслужбами российских граждан (Скрипалей) в Солсберри, предпринимаются до сих пор очень активно.

А зачем представители официального Минска предпринимают попытки под любым соусом и предлогом поучаствовать в любых учениях НАТО, отправив на них хоть тушкой, хоть чучелом белорусских военнослужащих? Это по-союзнически?

Есть и еще один важный нюанс. В 2017 году Россия предложила членам ОДКБ, куда входит и Белоруссия, отправить своих военных или миротворцев в Сирию. И что услышала Москва в ответ от своих союзников по этой организации? Образно говоря — «Воюйте сами. Мы вас с тылу прикроем». Естественно, Россия справилась. Но и выводы для себя сделала определенные тоже.

Сейчас в Сирии военный этап конфликта подходит к концу. Страну надо развивать. Вкладывать инвестиции, строить разрушенную гражданской войной инфраструктуру, восстанавливать нефтяную отрасль и так далее. И вот тут, когда все самое сложное и опасное позади, официальный Минск хочет быть первым, ни дня не воевав за сирийский народ и его право самому управлять своей страной.

Оперативно, конечно, официальный Минск отреагировал на успехи Москвы и правительства Асада. Только как эта поспешность выглядит со стороны и прежде всего стороны сирийской? Торговать, зарабатывать, конечно, все хотят. Деньги зарабатывать — не кровь проливать. Только видится это дело так, что это право надо сначала заслужить.