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Порошенко сообщил о готовящемся визите Меркель на Украину

Политика

Визит состоится предстоящей осенью, но точной его даты пока не называется

Порошенко сообщил о готовящемся визите Меркель на Украину
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Форма. Порошенко. Меркель

Киев, 28 августа 2018, 16:30 — REGNUM  Канцлер ФРГ Ангела Меркель предстоящей осенью совершит визит в Киев, сообщил 28 августа президент Украины Пётр Порошенко в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, визит является «свидетельством особого внимания Берлина к развитию взаимовыгодного партнерства с Киевом». Точной даты поездки канцлера Германии Порошенко не назвал.

Напомним, Меркель и Порошенко в августе дважды общались по телефону, последняя беседа состоялась 20 августа. Как сообщала пресс-служба президента Украины, канцлер ФРГ проинформировала об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, стороны также договорились продолжать консультации на уровне глав МИД по миротворческой миссии ООН в Донбассе.

16 августа Порошенко и Меркель обсуждали в телефонном разговоре тему строительства газопровода «Северный поток — 2».

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