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ОП РФ направит более 50 тысяч наблюдателей на выборы 9 сентября

Политика

Осуществлять совместное с ОП РФ наблюдение за выборами будут Ассоциация юристов России, Ассоциация независимых наблюдателей «Национальный общественный мониторинг», «Российский союз молодежи» и другие крупные общественные организации

Москва, 28 августа 2018, 16:27 — REGNUM  Общественная палата (ОП) РФ направит более 50 тыс. общественных наблюдателей на выборы 9 сентября, сообщил во вторник на пресс-конференции в Москве заместитель руководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу избирательных прав граждан Максим Григорьев.

По его словам, осуществлять совместное с ОП РФ наблюдение за выборами будут Ассоциация юристов России, Ассоциация независимых наблюдателей «Национальный общественный мониторинг», «Российский союз молодежи» и другие крупные общественные организации.

В единый день голосования пройдут прямые выборы губернаторов в 22 субъектах РФ и непрямые выборы глав четырех регионов: их изберут депутаты заксобраний по представлению президента. В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 — выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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