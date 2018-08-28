Глава Узбекистана утвердил руководителей новой администрации президента

Ташкент, , 16:56 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мрзиёев подписал указ о назначении руководителей в администрации президента. Об этом 28 августа на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Комил Алламжонов.

Руководителем администрации президента назначен Зайнилобиддин Низомиддинов, первым заместителем руководителя администрации — Азиз Магрупов, пресс-секретарем президента Комил Алламжонов, спичрайтером — Хайритдин Султанов и другие советники.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Мирзиёев преобразовал свой аппарат в администрацию президента. Государственные советники переименованы в советники президента.

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