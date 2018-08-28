Польских фермеров поработили Евросоюз и Украина

Станислав Стремидловский, , 16:57 — REGNUM

Европейский союз готовится утвердить бюджет на 2021−2027 годы, передает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Польша получит меньшие субсидий по сравнению с предыдущим семилетним периодом. Поморское отделение оппозиционной партии «Гражданская платформа» (PO) обвиняет в этом правящую партию «Право и Справедливость» (PiS). На днях состоялась конференция, в которой приняли участие маршал Поморского воеводства Мечислав Струк, а также депутаты Европейского парламента от РО — Януш Левандовский и Ярослав Валенса, последний является кандидатом на пост президента Гданьска. По их словам, «проект бюджета, представленный Европейской комиссией, во всех отношениях неблагоприятен для Польши». Меньше денег получат польские фермеры. Фонд развития сельских районов сократился на 26%, потери по региональной статье (политики сплочения) превышают 86 млрд злотых. «Наше нынешнее правительство не может вступать в коалиции, и к нему нет доверия в Европе, нам грозит приостановка выделения этих средств, которых и так будет меньше, — подчеркнул Левандовский и добавил. — Будущие мэры и маршалы должны считаться с отсутствием гибкости и тем, что прежних возможности, как сегодня, не будет. Виной тому то, что этот бюджет был сформирован как жест солидарности с Югом и жест недоверия к Востоку. В чём повинны Варшава и Будапешт». Однако только ли от политики польского правительства зависит выделение средств ЕС? Брюссель меняет приоритеты и переносит акценты на другие сектора — такие, как солидарность с южными странами и решение проблем с миграцией. Кроме того, уровень инфраструктуры в Польше улучшается, поэтому средства неизбежно переправляются в пользу более нуждающихся регионов, отмечает депутат PiS Марчин Хорала. Его оппоненты из «Гражданской платформы» придерживаются иной точки зрения, возлагая ответственность на политику «Права и Справедливости». Конфликт с ЕС приведет к тому, что отсутствие средств в первую очередь ощутят на себе местные органы власти. Кроме того, есть и такой нюанс, как холодное отношение правительства в Варшаве к руководству Гданьска. Конфликт виден не только на уровне словесных баталий, но и в реальной блокировке местных проектов.

За два месяца до выборов в местные органы власти партии готовят списки кандидатов, сообщает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Ищут политиков, которые могли бы обеспечить успех, и в PiS. Но есть проблема: далеко не все нынешние члены районных и городских советов от «Права и Справедливости» смогут баллотироваться повторно. Причина тому — решение председателя правящей партии Ярослава Качиньского, который запретил выдвигаться тем, кто занимает посты в компаниях государственного казначейства Польши. Как ранее заявил Качиньский, такие люди «не будут кандидатами на любом уровне самоуправления», поскольку в «политику идут не за деньгами». Для Вроцлава это означает следующее. Фракция PiS в воеводством совете состоит из восьми депутатов, но из них только двое не связаны с компаниями государственного казначейства. «Право и Справедливость» получило проблемы с подбором кадров.

Избирательный комитет немецкого меньшинства (KWMN) принял решение участвовать в выборах в местное самоуправление в четырех округах, информирует Nowa Trybuna Opolska (Ополе). Списки возглавят Рафал Бартек, Роман Колек, Зузанна Донат Касюра и Херберт Чайя. По словам Бартека, немецкое меньшинство участвует в выборах в Опольском воеводстве потому, что «наш регион нуждается в третьем пути, альтернативе продолжающейся ссоре наверху». Программа включает следующие положения. Для немецкого меньшинства Опольское воеводство — это место, где, в первую очередь, живут здоровые семьи, родители имеют работу, зарабатывают хорошие деньги и у них есть время на своих детей. Дети имеют возможность получить образование на высшем уровне, развивать языковые навыки, потому что немецкий язык является самым важным экономическим и культурным достоянием региона. Опольское воеводство — это место, открытое для инноваций, но поддерживающее местные продукты и местные компании. Мы — люди, укорененные в традиции и христианской вере, но в то же время современные и открытые, уважающие достоинство каждого человека, права и ценности демократии.

На встречу с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Сандомеже фермеры пришли в боевом настроении и с необычным «подарком», рассказывают Super Nowości (Жешув). Они взяли с собой государственные флаги, на плечах несли черный гроб с прибитой головой свиньи, держали транспаранты с лозунгом «Порабощенные Европейским союзом и Украиной фермеры с земли сандомирско-опатовской». 19 августа рыночная площадь в Сандомире была заполнена сторонниками «Права и Справедливости», которые пришли на встречу с Моравецким и другими видными политиками PiS. Это выглядело патриотично и патетично. Премьер в течение получаса общался с собравшимися, его слова вызвали энтузиазм. Разговор касалась прежде всего вопросов, связанных с развитием сельского хозяйства в Сандомире, прозвучала и резкая критика оппозиции, и призывы к мобилизации перед предстоящими выборами. Глава правительства объявил, что на улучшение местных дорог будет потрачено средств в шесть раз больше, чем выделял предыдущий кабинет «Гражданской платформы» — Польской крестьянской партии (PSL). «Мы выделим значительно больше ресурсов для компенсаций фермерам в связи с засухой, в два раза больше, чем выделила PSL», — сказал Моравецкий. Однако его заявления не впечатлили фермеров, у которых есть много претензий к властям PiS. «Мы хотим жить и работать нормально, — ответили фермеры. — А так плохо, как сейчас, не было в течение многих лет. У садоводов плоды остаются на земле, потому что нет денег на сбор их. Нам обещают золотые горы, большую помощь, но это просто фантазии. Приходится забивать свиней, наши потери огромны». В диалог попытался вступить министр сельского хозяйства Польши Ян Ардановский, однако митинг оказался не лучшим местом для разговора. Как говорят фермеры, их целью является защита интересов производителей сельскохозяйственной продукции и польских потребителей. Они считают, что в Польше сложились угрозы для хозяйств и покупателей, которые ориентированы на покупки в западных супермаркетах продуктов питания в основном импортного происхождения.

Полиция задержала шайку злоумышленников из нашего региона, которые вербовали поляков на работу во Франции, пишет Gazeta Pomorska (Быдгощ). Людям предлагали заработать на сборе винограда, а на самом деле отправляли в трудовое рабство. «Они работали с утра до вечера, — сообщает Моника Хлебич, пресс-секретарь полиции Быдгощи. — И в день им выдавали лишь бутылку воды и багет. Работники были вынуждены работать сверх сил, даже падали в обморок, тем более что их отправляли собирать виноград в жаркую погоду». По словам Хлебич, поляков понукали, требовали ускориться, указывали, что они работают слишком медленно, и оскорбляли. А в итоге жертвы получили меньше денег, чем было ранее согласовано. После обращения «рабов» в полицию были задержаны две женщины из Иновроцлава и мужчина из Быдгощи, которые организовывали поездки на плантацию.

Украинцы в Польше помыкают поляками. В редакцию Dziennik Wschodni (Люблин) пришло сообщение. В нем говорилось о компании в Люблине, в которой работает около 150 человек. Предприятие набирает людей как по трудовым договорам, так и заказывает временных сотрудников у агентств. Большинство — люди с украинским гражданством. Из недели в неделю ситуация становится невыносимой. Представители агентства людей считают ни за что. Украинки изгоняют полек и делают то, что хотят. Кроме того, польских гражданок неохотно берут на работу, хотя для украинок работа есть. «Возникает вопрос, почему польки в Польше не работают из-за украинок и почему мы чувствуем себя хуже у себя дома?» — спрашивала автор сообщения. Журналисты издания переговорили с этой девушкой, которая пришла в редакцию с двумя подругами. Им около двадцати лет, родом из небольших городов, учатся в Люблине. Они остались в городе на лето, чтобы подзаработать. Но не вышло. «Мы работаем в PT Makaruk с октября, было хорошо, к полякам и украинцам относились одинаково. Но с середины июня ситуация полностью изменилась. Сейчас большая часть коллектива — выходцы с Украины», — рассказывают они. PT Makaruk ничего не производит, занимается переупаковкой продуктов. «Сейчас у украинцев больше права на всё, чем у нас, — продолжают молодые польки. — Был такой инцидент. Одна украинка уселась и начала команды нам отдавать на украинском языке. Некоторое время мы носили поддоны, но потом разозлились. Почему мы всё должны делать, а она только сидит?». На работу приходилось приходить на 20−40 минут раньше и вести борьбу за лучший шкафчик для одежды, потому что украинцы могли приехать на 5 минут раньше и сказать: до свидания, я здесь. Хуже всего то, что бригадиры в начале смены спрашивали: ты полька? Если да, то отправляли на худшие рабочие места. Девушки говорят, что они работали в разных местах до этого, но только сейчас «в первый раз встретились с ситуацией, когда украинцы так важны, мы этого не понимаем». Им платили в месяц 800−900 злотых. И если 500 злотых уходит на съем угла в квартире, остается 300−400 злотых, то как жить на эти деньги?

Растет число украинцев в профессиональных училищах Сандомира, сообщает Echo Dnia (Кельце). В следующем учебном году около 60 учеников начнут свое образование. Они предпочитают следующие курсы: гостиничное дело, дизайн интерьеров, экономика и информатика. Януш Сушина, руководитель отдела образования, объясняет, что директор училища обязан принять студента-иностранца, если его законный опекун работает или живет в Польше. Число украинцев систематически растет. Год назад их было 36. Список еще не закрыт, так как весь комплект документов нужно предоставить до 1 сентября, а некоторые ученики из-за рубежа не спешат в Польшу и привозят свои документы в последний день.

Суд в Германии распорядился не исполнять приговор Краковского суда, который постановил немецкому телеканалу ZDF извиниться за фразу о «польских лагерях смерти», передает Dziennik Polski (Краков). 97-летний Кароль Тендера, бывший узник Аушвица, который и подал в суд на ZDF, может не дождаться извинений. «Мы оспорим вердикт, но это займет много времени», — говорит адвокат Лех Обара, представляющий экс-заключенного. В июле 2013 года телеканал объявил о трансляции документальной программы «Verschollene Filmschatze. 1945. Die Befreiung der Konzentrationslager». Анонс содержал упоминание о «польских лагерях смерти». После вмешательства дипломатов фразу изменили на «немецкие лагеря смерти на польской территории». Но Тендера, бывший узник Аушвица, решил подать иск. 22 декабря 2016 года суд Кракова приказал ZDF публично извиниться перед своем сайте в течении одного месяца. Тем временем телеканал разместил только ссылку на текст постановления. Это не удовлетворило адвокатов поляка, которые требовали обнародования правды о немецких лагерях смерти. 27 января 2017 года суд Майнца вынес постановление о принудительном исполнении постановления Краковского суда. Но Федеральный суд Германии, куда обратились представители ZDF, вынес следующий удивительный вердикт: положения польского суда не могут применяться в Германии, поскольку это будет «явным нарушением фундаментального права на свободу убеждений и средств массовой информации». Обара возмущен таким приговором. Это противоречит законодательству ЕС, в котором говорится, что решения, вынесенные в одной стране, должны соблюдаться в другой.

В репортаже американского телеканала Fox News о депортации бывшего охранника концлагеря «Травники» (Люблинское воеводство) Якова Палия из США в Германию прозвучали слова о «польских лагерях смерти», рассказывает Dziennik Łódzki (Лодзь). Посол Польши в США Петр Вильчек был вынужден отреагировать. Fox News немедленно исправила сообщение и опубликовала его. Однако является ли это достаточным ответом? Польское правительство многое сделало для того, чтобы не появлялись подобные формулировки. Недавно внесенные в законодательство изменения позволяют преследовать людей, которые публично так выражаются, в уголовном порядке. В контексте недавней ошибки телеканала важно знать, какой большой вклад делает американская Полония, которая на протяжении многих лет борется с употреблением термина «польские лагеря смерти». Однако ложные слова всё еще повторно употребляются, поэтому нужно быть бдительными и реагировать на них. Особенно сейчас, когда есть инструменты для стигматизации такого.